Ектор Хіменес-Браво вперше після пластики показав ефектний результат: фото до та після
Зірковий кулінар похизувався новим виглядом після операції та реабілітації.
Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво після блефаропластики вперше продемонстрував, який вигляд має після хірургічного втручання.
54-річний телеведучий нещодавно наважився на операцію на повіках. Знаменитість говорив, що рішення про зміни зовнішності було свідомим — він хотів мати ще кращий вигляд у кадрі. Тепер Ектор Хіменес-Браво показав шанувальникам фото до та після процедури й детально розповів, як минало відновлення.
Кулінар зізнався, що у перші дні після операції мав набряки та шви на повіках. Згодом медики зняли шовний матеріал і наклеїли спеціальні тейпи для підтримки зони навколо очей. За кілька тижнів реабілітації ведучий уже зміг оцінити фінальний результат. Помітно, що до операції повіки Ектора були опущеними, а тепер погляд став відкритішим і виразнішим.
