Ектор Хіменес-Браво заявив про пошуки дружини та напросився в "Холостяк": Решетнік відреагував

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Шеф-кухар і суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво неочікувано запропонував свою кандидатуру на роль нового головного героя шоу «Холостяк» та вже почав жартівливо шукати майбутню обраницю.

Ресторатор вирішив не чекати запрошення від шоу. Він сам звернувся до творців романтичного реаліті. Для цього знаменитість навіть використав згенероване штучним інтелектом фото. На ньому Ектор позує з червоною трояндою — символом проєкту. Свій допис він супроводив неочікуваною заявою. Ідею одразу підхопили підписники, а згодом до обговорення долучився і ведучий шоу Григорій Решетнік.

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"Оголошую конкурс на дружину. Вам новий "Холостяк" не потрібен?" — звернувся до телеканалу Хіменес-Браво.

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Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Публікація шеф-кухаря швидко перетворилася на майданчик для жартівливого кастингу. У коментарях чимало підписниць зізналися, що із задоволенням поборолися б за серце Ектора. Дехто навіть назвав його потенційним найкращим героєм проєкту та пожартував, що давно чекав на такий сезон.

Не обійшлося й без кулінарних жартів. Фанати почали фантазувати, як участь судді «МастерШеф» могла б змінити традиції романтичного реаліті: замість троянд пропонували вручати дівчатам чорні фартухи, а замість звичного вибору — запрошувати на балкон. Інші жартома радили замінити квіти на тако, сирники чи шаурму.

Не залишився осторонь і ведучий «Холостяка» Григорій Решетнік. Він підтримав несподівану ініціативу колеги коротким коментарем: «Ну нарешті».

Коментар Григорія Решетніка / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво втрапив у скандал через Радіодиктант.

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