Ектора Хіменеса-Браво захейтили за поїздку до Колумбії на тлі російської агресії: "Це втеча"

Ведучий пояснив, чому зараз поїхав на Батьківщину.
Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво поїхав на Батьківщину до рідних.
Знаменитість зазначив у своєму Instagram, що те, що відбувається в Україні – "великий жах", і що він відчуває біль кожного українця. Втім, Ектор все ж вирішив виправдатися за те, що покинув Україну на тлі російської агресії. За його словами, цю поїздку він планував давно і скоро повернеться назад до Києва.
"Мої люди знають, як я старанно працював, і давно планував свою поїздку. Ми відзняли найближчий випуск шоу, сезон у ресторанах завершується, я можу дозволити собі заслужену відпустку. Можу дозволити поїхати та побачити маму. Я повернусь дуже скоро додому в Україну. Це не втеча, а моя відпустка, на якій зійшлися події, — у листопаді я про них і не підозрював", – пояснив Хіменес-Браво.
Втім, цим поясненням багатьох юзерів йому все ж не вдалося переконати. У коментарях фоловери засудили кухара за те, що він "втік".
- Це втеча! Називаємо речі своїми іменами. Відписуюся
- Все-таки, це схоже на виправдання, чому ви втекли
- Втеча втеча!
- Некрасиво втікати під приводом відпустки. Видно, хто є хто
- Він зняв свої випуски, бабки зрубав і все, звалює на Батьківщину
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