Ектору Хіменесу-Браво – 52: кухар показав, як змінився з роками і станцював у спідньому

Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво сьогодні, 14 січня, святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 52 роки. З цієї нагоди відомий кухар на сторінці в Instagram поділився атмосферним відео, на якому показав, як змінився з роками.

У ролику Ектор сидить за столом, перед ним стоїть святковий торт. Протягом відео Хіменес-Браво показав, яким був у 18, 25, 35, 45 та 50 років і як змінився за цей час.

А сьогодні кухар символічно задував святкові свічки на банані, а за столом Ектор сидів у спідньому. Таким чином кухар показав, що зараз особливу увагу приділяє своєму здоров'ю і у 52 роки може дати фору молодому спортивному хлопцю.

Ектор Хіменес- Браво показав, як 52-річчя святкує

У кінці ролика Хіменес-Браво, аби продемонструвати результати наполегливої праці над собою, станцював у спідньому та продемонстрував накачані рельєфи тіла.

Своєю чергою шанувальники кухара закидали його компліментами:

Ти завжди молодий та енергійний. З днем народження тебе

З днем народження. Я в шоці, що 52. Ви маєте молодший вигляд. Так тримати

З днем народження, прекрасний чоловік!

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво показав, як на Водохреще пірнав у крижану ополонку. Кухар насмішив кумедним відео, як це робив.

Читайте також: