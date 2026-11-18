EL Кравчук

Реклама

Співак EL Кравчук відверто висловився про бажання стати батьком, усиновити дитину та пояснив, чому поки не наважується втілити цю мрію в життя.

Артист зізнався, що думки про батьківство не полишають його. Він уже замислювався над усиновленням і сприймає це як важливу життєву мету. Водночас конкретних кроків у цьому напрямку поки не робив. EL Кравчук хоче дочекатися завершення війни. Співак розуміє, що через російську агресію кількість дітей, які потребуватимуть родинного тепла й турботи, може зрости. Тому до такого рішення він ставиться особливо відповідально.

Реклама

«Я кроки ще не робив. Тому що хочу, щоб закінчилася все ж таки для цього війна. Коли війна і взагалі такі обставини, ти думаєш, що багато дітей, не тільки один, два чи три, будуть потребувати уваги. Батьків немає. Я не знаю, що буде далі. Але ж це мета. І така досить нормальна для дорослої людини», — поділився артист в інтерв’ю BLIK.ua.

Реклама

EL Кравчук

Водночас співак замислюється і над тим, чим хотів би займатися поза музичною кар’єрою. EL Кравчук усвідомлює, що сцена не завжди буде центральною частиною його життя. Саме тому він прагне знайти можливість приносити користь іншим і реалізовувати себе в чомусь більшому, ніж творчість.

«Я ж не завжди буду співати. Не завжди буду на сцені. Інколи хочеться робити ще поза сценою щось корисне, не тільки для себе, а й для суспільства», — наголосив виконавець.

EL Кравчук

Нагадаємо, раніше EL Кравчук зробив Данилку оригінальний сюрприз та розкрив, що подарував йому на 53-річчя.

Новини партнерів