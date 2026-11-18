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EL Кравчук неочікувано відверто висловився про дітей, усиновлення та батьківство
Співак зізнався, що вже замислювався над усиновленням.
Співак EL Кравчук відверто висловився про бажання стати батьком, усиновити дитину та пояснив, чому поки не наважується втілити цю мрію в життя.
Артист зізнався, що думки про батьківство не полишають його. Він уже замислювався над усиновленням і сприймає це як важливу життєву мету. Водночас конкретних кроків у цьому напрямку поки не робив. EL Кравчук хоче дочекатися завершення війни. Співак розуміє, що через російську агресію кількість дітей, які потребуватимуть родинного тепла й турботи, може зрости. Тому до такого рішення він ставиться особливо відповідально.
«Я кроки ще не робив. Тому що хочу, щоб закінчилася все ж таки для цього війна. Коли війна і взагалі такі обставини, ти думаєш, що багато дітей, не тільки один, два чи три, будуть потребувати уваги. Батьків немає. Я не знаю, що буде далі. Але ж це мета. І така досить нормальна для дорослої людини», — поділився артист в інтерв’ю BLIK.ua.
Водночас співак замислюється і над тим, чим хотів би займатися поза музичною кар’єрою. EL Кравчук усвідомлює, що сцена не завжди буде центральною частиною його життя. Саме тому він прагне знайти можливість приносити користь іншим і реалізовувати себе в чомусь більшому, ніж творчість.
«Я ж не завжди буду співати. Не завжди буду на сцені. Інколи хочеться робити ще поза сценою щось корисне, не тільки для себе, а й для суспільства», — наголосив виконавець.
Нагадаємо, раніше EL Кравчук зробив Данилку оригінальний сюрприз та розкрив, що подарував йому на 53-річчя.