EL Кравчук побився з Фаготом і здивував причиною: "У нас виник конфлікт"

Артист також розповів, як їх після бійки мирила Ольга Навроцька.

Український співак EL Кравчук розповів, як одного разу побився з учасником гурту "ТНМК" Олегом Михайлютою, він же Фагот.

Інцидент стався давно. Артисти тоді брали участь у модному показі. EL Кравчук пригадує, що їх одягнули в яскраве вбрання. Утім, одяг у Кравчука видався кращим, аніж у Фагота. На цьому тлі між виконавцями почався конфлікт, який переріс у бійку.

"Бійка була одна. Ми домовилися про це не розповідати ніколи…Це був Фагот. Було дуже весело. Ми разом брали участь у показі моделей. Нас одягли в дуже яскравий одяг, і Фагот щось відчув, що одяг у мене краще, аніж в нього. У нас виник конфлікт, але все ж таки цей конфлікт був на тлі мого яскравого образ. Ми побилися…", - розповів музикант в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

На щастя, непорозуміння одразу вдалося владнати. Артисти помирилися, а коли усвідомили, що сталося, то просто посміялися з цього. До речі, EL Кравчуку та Фаготові допомогла склеїти розбитий глечик дизайнерка Ольга Навроцька, яка перебуває у стосунках із Михайлютою.

"Потім ми посміялися з цього. Навроцька (кохана Фагота – прим. ред.) нас помирила і сказала: "Ну ви й даєте, хлопці!" – поділився артист.

Фагот і Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/navro

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук розповів про болісне розставання з коханою людиною. Артист також ділився своїми архівними кадрами з молодості.

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