- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
EL Кравчук показав архівне фото з Білик і Данилком на початку кар'єри, де їх просто не впізнати
Артист поринув у ностальгію.
Український співак EL Кравчук поділився небаченим фото з двома відомими колегами у юності.
Так, у фотоблогу співак оприлюднив світлину, на якій ще зовсім молодим позує з юними колегами по сцені — Іриною Білик і Андрієм Данилком. Всі разом вони сидять за одним столом і щасливі тримають келихи у руці. EL Кравчук не став вказувати на рік, коли було зроблено фото, але однаково потішив юзерів у Мережі.
"Було діло", — лаконічно підписав кадр співак.
У коментарях шанувальники засипали артистів компліментами й насолодилися такими теплими спогадами.
Прекрасні!
Кайф. Це я весь час думаю та уявляю, як молоді артисти через 20-30 років будуть виставляти фотки своїх колаборацій між собою або великої дружби, яка триватиме все життя!
Данилко сексі-пексі
Чудові
