EL Кравчук показав архівне фото з Білик і Данилком на початку кар'єри, де їх просто не впізнати

Артист поринув у ностальгію.

Андрій Данилко, EL Кравчук

Український співак EL Кравчук поділився небаченим фото з двома відомими колегами у юності.

Так, у фотоблогу співак оприлюднив світлину, на якій ще зовсім молодим позує з юними колегами по сцені — Іриною Білик і Андрієм Данилком. Всі разом вони сидять за одним столом і щасливі тримають келихи у руці. EL Кравчук не став вказувати на рік, коли було зроблено фото, але однаково потішив юзерів у Мережі.

"Було діло", — лаконічно підписав кадр співак.

EL Кравчук з колегами на архівному фото / © instagram.com/el.kravchuk

У коментарях шанувальники засипали артистів компліментами й насолодилися такими теплими спогадами.

  • Прекрасні!

  • Кайф. Це я весь час думаю та уявляю, як молоді артисти через 20-30 років будуть виставляти фотки своїх колаборацій між собою або великої дружби, яка триватиме все життя!

  • Данилко сексі-пексі

  • Чудові

