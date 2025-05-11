EL Кравчук показав, як палко обіймав і цілував Наталію Могилевську в молодості

Наталія Могилевська та EL Кравчук

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Український співак EL Кравчук поділився доволі пікантним архівним фото з виконавицею Наталією Могилевською, яке було зроблене в часи їхньої молодості.

Артист опублікував знімок в Instagram. На чорно-білому фото EL Кравчук палко обіймав Наталію Могилевську та зацілував її в щічку. Тим часом виконавиця усміхнено позувала перед об'єктивом фотокамери. EL Кравчук не став вказувати, коли саме було зроблене фото, однак очевидно, що це було давно, адже артисти зображені зовсім юними.

"Є що пригадати, нема чого дітям розказати! Знайшов фото з Наталією Могилевською", - підписав світлину EL Кравчук.

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EL Кравчук та Наталія Могилевська в молодості / © instagram.com/el.kravchuk

Співачка поки що публічно не реагувала на допис виконавця. Натомість на світлину звернула увагу їхня колега Тіна Кароль. Артистка прокоментувала знімок словом "які" та додала смайлик у вигляді вогника. Підписники EL Кравчук теж засипали компліментами їхнє фото з Наталією Могилевською: "Сексі символи мрійливого часу", "такі молоді, такі красиві", "шкода, що не можна повернути час назад".

Нагадаємо, тим часом Наталія Могилевська нещодавно змусила своїх шанувальників відчувати ностальгію. Артистка переклала хіт 2000-х "Я весна" українською і просто приголомшила його новим звучанням.