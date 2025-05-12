EL Кравчук показав молодого Данилка і здивував, ким він надихався перед створенням Гелі із "СВ-шоу"

Андрій Данилко та EL Кравчук

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Український співак EL Кравчук потішив фанів рідкісним фото молодого шоумена Андрія Данилка, який грає Вєрку Сердючку.

У фотоблогу Кравчук оприлюднив архівний знімок, де він постає з молодим Данилком. Він не став вдаватися у подробиці, коли саме була зроблена фотографія, але розповів про ще одну людину поруч з ними. Як виявилося, жінка на знімку – їхня косметологиня на той час. За словами співака, саме нею Андрій надихався перед тим, як створити образ славнозвісної Гелі із "СВ-шоу".

EL Кравчук, Андрій Данилко та косметолог / © instagram.com/el.kravchuk

"На цьому фото з правого боку постає наша спільна знайома косметолог — та сама Геля, яка стала прототипом для персонажа Геля в із "СВ-шоу". Вже не згадаю, чому Андрій обрав її як прообраз, але ось вам такий факт, про який ви можливо не знали. Але саме цю Гелю потім грала Радмила Щоголева", - здивував EL Кравчук.

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У коментарях від такої ностальгії за старими добрими часами фани насипали чимало компліментів.

А Ви з роками тільки молодієте

Наші рідні! Дякуємо, що ви є у нас!

Мабуть, справжня Геля була бджілка-трудівничка і мовчазна. Як же приємно дивитися на вас і тоді, і зараз

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук показав свій палкий поцілунок з Наталією Могилевською у молодості.