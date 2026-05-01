EL Кравчук показав відео з молодою Кароль і підколов Злату Огнєвіч: "Не боявся дружити з Тіною"

EL Кравчук та Тіна Кароль

Співак EL Кравчук публічно підтримав артистку Тіну Кароль після резонансної заяви колеги Злати Огнєвіч в нещодавньому інтерв’ю.

Після гучних висловлювань Огнєвіч тема особистих симпатій між артистками раптово вийшла на перший план. Співачка підкреслила, що поважає колегу як професіоналку, однак не відчуває близькості для дружби. Її слова швидко підхопили в Мережі та почали активно обговорювати. На цьому тлі несподівано висловився EL Кравчук. Артист вирішив не залишатися осторонь і продемонстрував власне ставлення. Причому зробив це ностальгійно.

«Не боявся дружити з Тіною Кароль ще до того, як це стало мейнстримом»,— написав під фото EL Кравчук.

EL Кравчук та Тіна Кароль

Співак опублікував архівне відео з Кароль часів їхньої спільної роботи на телепроєкті «Хочу бути зіркою». У ролику — жива взаємодія та відчуття давнього творчого тандему, який сьогодні набув нового сенсу.

«Аааа, який кайф. Привіт, друже»,— підписала фото Тіна.

Кароль емоційно відреагувала у сториз, миттєво підхопивши хвилю теплої ностальгії та підтримки.

EL Кравчук та Тіна Кароль

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча спростувала заяви Огнєвіч про великі гроші для догляду, а Тіна Кароль підтримала її.

