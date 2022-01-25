El Кравчук поскаржився на фанатку, яка його переслідує: "Це вже перетнуло всі межі"

Прихильниця шукає зустрічі зі своїм кумиром.
Найепатажніший співак 90-х EL Кравчук вирішив поділитися своєю історією.
Загалом, виконавець розповів, що вже кілька тижнів йому надокучає фанатка. Так, вона знає його адресу та надсилає йому листи. Дівчина спочатку вітала артиста зі святами, а потім почала просити про особисту зустріч. Пізніше прихильниця стала надсилати листи рідним співака.
"У цих листах вже починаються якісь такі неприємні речі, які починають мене лякати. Якісь запрошення на якісь зустрічі, погрози. Мало того, що я отримую ці листи, так їх почали отримувати мої родичі", - поділився EL Кравчук.
Артист у своєму Instagram попросив дівчину припинити це робити. На особисту зустріч він не погодиться у будь-якому разі. Тому співак закликав прихильницю ходити краще на його концерти.
"Я не став би це публікувати в Мережу, якби це не перетнуло всі особисті межі мої та моїх близьких. Я розумію, що людина знає, де ми всі живемо, куди ходимо. На особисту зустріч, звичайно, я піти не зможу, тому прошу припинити все це і краще просто приходити на мої концерти, та слухати мою музику!" – підсумував EL Кравчук.
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