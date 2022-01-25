El Кравчук поскаржився на фанатку, яка його переслідує: "Це вже перетнуло всі межі"

Прихильниця шукає зустрічі зі своїм кумиром.

Найепатажніший співак 90-х EL Кравчук вирішив поділитися своєю історією.

Загалом, виконавець розповів, що вже кілька тижнів йому надокучає фанатка. Так, вона знає його адресу та надсилає йому листи. Дівчина спочатку вітала артиста зі святами, а потім почала просити про особисту зустріч. Пізніше прихильниця стала надсилати листи рідним співака.

El Кравчука переслідує фанатка / instagram.com/el_kravchuk_official

"У цих листах вже починаються якісь такі неприємні речі, які починають мене лякати. Якісь запрошення на якісь зустрічі, погрози. Мало того, що я отримую ці листи, так їх почали отримувати мої родичі", - поділився EL Кравчук.

Артист у своєму Instagram попросив дівчину припинити це робити. На особисту зустріч він не погодиться у будь-якому разі. Тому співак закликав прихильницю ходити краще на його концерти.

El Кравчука переслідує фанатка / instagram.com/el_kravchuk_official

"Я не став би це публікувати в Мережу, якби це не перетнуло всі особисті межі мої та моїх близьких. Я розумію, що людина знає, де ми всі живемо, куди ходимо. На особисту зустріч, звичайно, я піти не зможу, тому прошу припинити все це і краще просто приходити на мої концерти, та слухати мою музику!" – підсумував EL Кравчук.

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