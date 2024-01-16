EL Кравчук відверто розповів про поховання батька, який загинув під час окупації Бородянки

Український співак EL Кравчук розповів про болісну втрату батька та його поховання незадовго після окупації Бородянки.

Батько артиста помер у 80-річному віці ще у квітні 2022 року. Він тривалий час хворів на ковід, а потім його стан значно погіршився внаслідок окупації селища на Київщині, де він проживав. Найрідніша людина Кравчука попросила сина поховати його неподалік Бородянки. Виконати таке прохання на той момент було непросто.

"Це було складно, тому що був час такий, що тільки-тільки звільнили Бородянку. Усе заміновано, було складно. Але ж мені пішли назустріч люди", - розповів знаменитість в інтерв'ю "СК Лайф".

EL Кравчук з батьками / Фото: Скриншот з відео

Останню волю батька EL Кравчук, попри труднощі, все ж виконав завдяки його зв'язкам. За словами знаменитості, на прощання з татом прийшли лише він з мамою.

"Я телефонував першим людям країни, яких знаю особисто, щоб була можливість поховати батька. Ховали ми його всім селом. І ніхто не копав ями. Все це було як в жахливому якомусь фільмі. Батько любив спілкування, він військовий викладач. Людина мала друзів, учнів, а ховали ми з мамою вдвох", - додав артист.

Нагадаємо, співак EL Кравчук неодноразово розповідав про те, що тісно спілкується з різноманітними зірками українського шоубізнесу. Так, нещодавно він пригадував розмову з Андрієм Данилком про гроші й роботу , якого всі знають як Вєрку Сердючку.

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