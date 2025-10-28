ТСН у соціальних мережах

Гламур
EL Кравчук розсекретив свої доходи і зізнався, на що витрачає гроші

48-річний артист відверто розповів про розмір своїх щомісячних заробітків та витрат.

EL Кравчук

EL Кравчук / © instagram.com/el_kravchuk_official

Український співак EL Кравчук поділився з шанувальниками подробицями про свої фінанси.

За словами Кравчука, щомісяця він заробляє приблизно сім тисяч доларів, що становить майже 300 тисяч гривень. Співак зазначив, що гроші йдуть на повсякденні потреби — харчування, житло, транспорт, різні дрібниці. Також відомо, що виконавець підтримує Збройні сили України. У відео Люкс ФМ Кравчук зауважив, що не надто економний і ставиться до грошей легко, віддаючи перевагу насолоді життям та творчістю.

EL Кравчук

EL Кравчук

Варто зазначити, що не так давно EL Кравчук розповідав, що під час війни його заробітки значно зменшилися. За словами виконавця, раніше шоубізнес приносив стабільний дохід, а зараз пріоритетом для артиста є підтримка країни та участь у музичних проєктах, а не фінансова вигода.

Нагадаємо, нещодавно 48-річний співак EL Кравчук натякнув на можливе поповнення в родині. Артист зізнався, що зараз відкритий до ідеї батьківства та серйозно її розглядає.

