EL Кравчук шокував, як шахраї вимагали від нього кошти: "Знаю, де живе ваша мама"

Український співак EL Кравчук пригадав декілька випадків, як невідомі особи намагалися викрасти його кошти й постійно надсилали погрози.

Зокрема, співак розповів про часті шантажування. За словами знаменитості, дуже часто його кошти намагалися поцупити саме таким способом. Мовляв, злочинці вдають, що знають його родичів. І за умови ухиляння від переказу коштів, вони обіцяють вчинити розправу з близькими людьми. До того ж зірка зізнався, що такі випадки траплялися і з Андрієм Данилком.

"Багато аферистів телефонують і кажуть: "Я чув ви десь там виступали, скільки грошей заробили, передайте на ось таку картку. Тому що я знаю, де живе ваша мама". Такі ситуації бувають і у Данилка. "Ми знаємо, де твоя сестра живе, якщо ти не задонатиш" – є й таке", – розповів співак в проєкті "Гончарова Подкаст".

EL Кравчук

І пояснив, як завчасно дбає про безпеку. EL Кравчук запевняє, що завжди сам контролює всі процеси. Зокрема, концерти, гостей на них і перекази благодійних коштів.

"Якщо працюєш з благодійністю, потрібно все контролювати. З початку моєї благодійної діяльності, ще з часів АТО, я знав до кого я їду. Адресно знав. Я знав хто буде, що буде", – зазначив артист.

Нагадаємо, найепатажніший співак 90-х EL Кравчук також поділився нещодавньою розмовою з Андрієм Данилком. За його словами, вони переймаються сучасними заробітками.

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