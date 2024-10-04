EL Кравчук висловився про болісне розставання з коханою та захопив архівними кадрами з молодості

Український співак EL Кравчук поділився болісними переживаннями після розриву з коханою людиною.

Так, виконавець запрем'єрив нову пісню Café del Mar. У композиції співак розкриває глибину своєї душі та ділиться одкровенням. Зокрема, розповідає, як 10 років тому під час відпочинку з коханою людиною в Іспанії у закладі "Café del Mar" з мальовничою панорамою прийняв болісне рішення про розрив стосунків.

"Я вважаю, що пісні повинні бути чесними. Зараз не такий час, щоб одягати маски й придумувати імідж. "Café del Mar" – пісня, історія якої розділила моє життя на "до" та "після". Я досі думаю – а чи вірно я вчинив, відпустивши тоді кохання?", - зазначив EL Кравчук.

Усі почуття та емоції допоміг відтворити кліп, який зняла епатажна кліпмейкерка Олена Вінярська. У відеороботі зірка не приховує себе справжнього та демонструє цілий калейдоскоп подій, серед яких кохання не знаходить собі місця. Ба більше, кліп також містить архівні відео, де EL Кравчук постає у юні роки. Такі фрагменти асоціюються з певним періодом творчості співака.

EL Кравчук

"Ми спеціально не йшли за банальною історією кохання, не брали акторів які б грали роль, тому, що це особиста історія Андрія і нам не потрібно нічого вигадувати. Погляньте в кліпі лише у його очі — вони розкажуть вам більше за нас. Головною метою було показати, що це все той же EL Кравчук, який просто став дорослим", - каже Олена Вінярська.

EL Кравчук

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