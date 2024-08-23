EL Кравчук висловився про втечу Олега Винника за кордон і скандали довкола нього: "Вкид якийсь"

Український співак EL Кравчук відреагував на низку скандалів довкола його колеги, співака Олега Винника.

Як відомо, Олег тривалий час проживає у Німеччині, де, за його словами, минало його лікування. Звідси EL Кравчук припустив, що зірка має іноземне громадянство, що буцімто звільняє його від претензій з приводу виїзду з України під час повномасштабного вторгнення.

"Я вважаю, що це жарти якісь. Не думаю, що це правда. Це якийсь вкид. Просто спочатку Олег, коли з'явився в Україні, він був громадянином іншої країни. Він не був громадянином України. Можливо, й був, але до якогось часу, бо він, звичайно, народився в Україні. Але ж потім він поїхав. У мене, наприклад, в Берліні живуть родичі, які поїхали ще в 90-х. Не знаю, які ми можемо до нього мати претензії. Ну поїхав, то й поїхав", - заявив EL Кравчук в інтерв’ю oboz life.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Винник обурив своєю поведінкою в Мережі. Так, артист записав відео, у якому звернувся до українців і показав свій побут у Німеччині. Ба більше, скандальний виконавець передав "ковток свіжого повітря" для українських захисників, що й породило безліч гнівних коментарів у його бік.

До хвилі хейту також доєдналися одкровення колишнього продюсера музиканта Олександра Горбенка. Так, після його зізнань, що Олег Винник насправді бреше про свою хворобу й незаконно втік з України, українці різко змінили своє ставлення до зірки й заявили, що його нова пісня, яку він сам анонсував, уже не на часі.

Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі зверненням до фанів

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