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EL Кравчук висловився про втечу Олега Винника за кордон і скандали довкола нього: "Вкид якийсь"

EL Кравчук висловився про втечу Олега Винника за кордон і скандали довкола нього: "Вкид якийсь"

EL Кравчук і Олег Винник

Артист не має жодних претензій до співака й пояснив чому.

Український співак EL Кравчук відреагував на низку скандалів довкола його колеги, співака Олега Винника.

Як відомо, Олег тривалий час проживає у Німеччині, де, за його словами, минало його лікування. Звідси EL Кравчук припустив, що зірка має іноземне громадянство, що буцімто звільняє його від претензій з приводу виїзду з України під час повномасштабного вторгнення.

"Я вважаю, що це жарти якісь. Не думаю, що це правда. Це якийсь вкид. Просто спочатку Олег, коли з'явився в Україні, він був громадянином іншої країни. Він не був громадянином України. Можливо, й був, але до якогось часу, бо він, звичайно, народився в Україні. Але ж потім він поїхав. У мене, наприклад, в Берліні живуть родичі, які поїхали ще в 90-х. Не знаю, які ми можемо до нього мати претензії. Ну поїхав, то й поїхав", - заявив EL Кравчук в інтерв’ю oboz life.

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Винник обурив своєю поведінкою в Мережі. Так, артист записав відео, у якому звернувся до українців і показав свій побут у Німеччині. Ба більше, скандальний виконавець передав "ковток свіжого повітря" для українських захисників, що й породило безліч гнівних коментарів у його бік.

До хвилі хейту також доєдналися одкровення колишнього продюсера музиканта Олександра Горбенка. Так, після його зізнань, що Олег Винник насправді бреше про свою хворобу й незаконно втік з України, українці різко змінили своє ставлення до зірки й заявили, що його нова пісня, яку він сам анонсував, уже не на часі.

Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі зверненням до фанів

Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі зверненням до фанів

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