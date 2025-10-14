El Кравчук зізнався, чому не вступає до лав ЗСУ

EL Кравчук / © instagram.com/el_kravchuk_official

Український співак EL Кравчук поділився, чи планує брати до рук зброю та розповів про свою місію на війні.

Виконавець пояснив, що вважає сцену та мікрофон своєю "ефективною зброєю". Артист додав, що виступи в маленьких містечках часто роблять більше, ніж просто концерт. EL Кравчук розповів, як через прості знайомства знімав напругу серед місцевих.

"Моя зброя — це мікрофон. Це ефективна зброя. Ефективна, коли ти виходиш, наприклад, в якомусь селі, де люди бояться військових… Я підходжу й кажу: "Буде концерт". А потім знайомлю їх із хлопцями: "Оце капітан, це Сергій". І Сергій каже: "Не бійтеся, ми будемо вас захищати", — розповів співак, в інтерв’ю "Суспільного Культура".

EL Кравчук / © скриншот з відео

EL Кравчук підкреслив, що таким чином допомагає не лише морально — його виступи повертають людям відчуття безпеки й звичності в складні моменти: "Це просто круто, коли ти можеш так робити. Незнайомі люди — і ти їх знайомиш".

Водночас він визнає, що творчість має й інший бік. Так, зірка натякнув на ворожі інформаційні атаки та пропаганду, з якими також потрібно боротися. Саме тому, каже Кравчук, важливо, щоб артисти виходили до людей — не абстрактно, а туди, де це справді потрібно.

"Ворог також використовує мікрофон як зброю", — зазначив EL Кравчук.

