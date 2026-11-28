EL Кравчук / © instagram.com/el.kravchuk

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Український співак EL Кравчук відверто розповів про косметологічні процедури, до яких вдається заради доглянутого вигляду, та пояснив, чому уникає ботоксу.

Співак зізнався проєкту «Наодинці з Гламуром», що стежить за собою вже багато років. До косметолога він уперше звернувся ще у 17–18 років. Тоді, за його словами, цей фахівець працював із багатьма відомими представниками шоубізнесу. Саме тоді EL Кравчук почув пораду не відкладати догляд за собою на зрілі роки. Відтоді він спокійно ставиться до косметологічних втручань і допускає для себе ін’єкційні процедури.

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«Я вперше пішов до косметолога, коли мені було 17 чи 18 років. І цей косметолог у себе вдома збирала дуже цікавих людей. До неї ходив Андрій Данилко, Костя Гнатенко», — розповів співак Анні Севастьяновій.

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EL Кравчук / © instagram.com/el.kravchuk

Водночас до окремих процедур артист ставиться обережно. Він зізнався, що ботокс не використовує, адже побоюється цієї речовини. Натомість іноді робить диспорт, а також процедуру з використанням власної плазми крові.

«Ботокс ні, але інколи диспорт. Ботокс ні, тому що це ж яд, все ж таки, я боюся», — пояснив EL Кравчук.

За словами співака, плазмотерапію він може робити приблизно раз на рік. Артист наголошує, що сприймає такі процедури як спосіб догляду за шкірою, а не прагнення кардинально змінити зовнішність.

EL Кравчук / © instagram.com/el.kravchuk

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

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Нагадаємо, раніше EL Кравчук зробив Данилку оригінальний сюрприз та розкрив, що подарував йому на 53-річчя.

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