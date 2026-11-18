Андрій Данилко та EL Кравчук

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Український співак EL Кравчук розповів про багаторічну дружбу з Андрієм Данилком, відомим за сценічним образом Вєрки Сердючки, та розкрив, який особливий подарунок зробив артисту на 53-річчя.

Артисти товаришують ще зі студентських років. Попри насичені гастрольні графіки, вони підтримують зв’язок і час від часу зустрічаються. Нещодавно Данилко повернувся з туру, тож друзі змогли побачитися та навіть обговорили можливі спільні творчі плани. Проте Кравчук не став розкривати інтригу.

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«Андрій приїхав зараз з туру, і ми побачились. Я від’їду скоро, можливо, з ним разом. Є такі думки, що ми, можливо, разом щось зробимо, те, що нас об’єднує», — поділився EL Кравчук в інтерв’ю blik.ua.

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Андрій Данилко

Особливим приводом для зустрічі стало й нещодавнє 53-річчя Андрія Данилка, яке він відсвяткував 2 жовтня. З цієї нагоди Кравчук підготував для друга незвичний подарунок — вінілову платівку власного альбому «Нічий». За словами артиста, Данилко давно мріяв про такий екземпляр.

«Вінілову платівку, мій альбом „Нічий“. Він дуже її хотів, просто мріяв мати. Я точно знаю про це. І він отримав», — розповів співак.

Також EL Кравчук розповів про майбутній ювілейний концерт Dancing King, на якому, за його словами, з’являться Ірина Білик та Андрій Данилко. Зіркові друзі не лише підтримують артиста, а й допомагають йому готуватися до шоу, ділячись своїми порадами.

«Це ювілейний концерт, особливий. Ірина буде в гостях, і Андрій теж. Вони дають мені поради, гарні такі, доречні. А я це використовую, щоб було класно на концерті», — підсумував EL Кравчук.

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Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала, які чайові зазвичай лишає Данилко та інші українські зірки — хто з них щедрий, а хто не платить офіціантам.

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