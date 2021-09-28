Елегантна Віра Брежнєва ефектною червоною сукнею підкреслила бюст

Зірка поділилася новими знімками.
Співачка Віра Брежнєва вкотре вирішила похизуватися своїм апетитним бюстом.
Цього разу виконавиця опублікувала на своїй Instagram-сторінці нові фото, на яких вона позує перед камерою в червоній ефектній обтислій сукні.
Лук зірка доповнила масивним кольє на шиї та маленькими сережками. Образ чудово підкреслив стрункі ніжки Віри та апетитний бюст.
"Підіймаю настрій яскравими фарбами", - коротко підписала світлини зірка.
Фани залюбки оцінили фото 39-річної кумирки у коментарях. Зокрема, вони написали таке:
- Друга світлина точно підіймає! І не лише настрій!
- Леді в червоному!
- Білявка номер один!
Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва пригадала, як стрімко схудла, та як її відгодовував Меладзе. Також співачка розповіла про старшу доньку.