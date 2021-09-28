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Елегантна Віра Брежнєва ефектною червоною сукнею підкреслила бюст

Елегантна Віра Брежнєва ефектною червоною сукнею підкреслила бюст

Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

Зірка поділилася новими знімками.

Співачка Віра Брежнєва вкотре вирішила похизуватися своїм апетитним бюстом.

Цього разу виконавиця опублікувала на своїй Instagram-сторінці нові фото, на яких вона позує перед камерою в червоній ефектній обтислій сукні.

Елегантна Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa
Елегантна Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

Лук зірка доповнила масивним кольє на шиї та маленькими сережками. Образ чудово підкреслив стрункі ніжки Віри та апетитний бюст.

Бюст Віри Брежнєвої / © instagram.com/ververa
Бюст Віри Брежнєвої / instagram.com/ververa

"Підіймаю настрій яскравими фарбами", - коротко підписала світлини зірка.

Фани залюбки оцінили фото 39-річної кумирки у коментарях. Зокрема, вони написали таке:

  • Друга світлина точно підіймає! І не лише настрій!
  • Леді в червоному!
  • Білявка номер один!

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва пригадала, як стрімко схудла, та як її відгодовував Меладзе. Також співачка розповіла про старшу доньку.

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