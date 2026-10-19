Еліна Світоліна розлучається з чоловіком-французом і назвала причину

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Про це спортсменка оголосила у своєму Instagram. Пара прожила в шлюбі п’ять років, за цей час у них народилась спільна донька Скай. Однак подружжя неочікувано вирішило розлучитися. Еліна Світоліна зізналась, що саме вона стала ініціаторкою розриву. Знаменитість говорить, що відчула, ніби втратила себе. Вона зрозуміла, що не зможе далі так функціонувати, і в шлюбі їй не стане краще. Еліна Світоліна про це відверто розповіла чоловіку, а він спокійно прийняв її рішення.

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«Я зрозуміла, що мені потрібно знайти шлях назад до самої себе, і що я не зможу зробити цього, залишаючись у нашому шлюбі. Це найважча правда, з якою мені коли-небудь доводилося стикатися, і найважче, що мені доводилося говорити людині, яку я кохаю. Гаель вислухав мене. Він із такою силою духу та гідністю поставився до моїх потреб, що я ніколи цього не забуду», — прокоментувала спортсменка.

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Еліна Світоліна й Гаель Монфіс / © instagram.com/elisvitolina

Тенісистка наголосила, що, попри розлучення, у них не зникла повага одне до одного та кохання, яке просто тепер набуло інших форм. Разом із тим колишнє подружжя залишається батьками для їхньої спільної 4-річної донечки Скай. Еліна Світоліна говорить, що дитина зараз на першому місці. Хоч шлюб і завершився, але вони все одно лишаються сім’єю та батьками для донечки.

«Разом ми побудували прекрасне життя, і доля подарувала нам найцінніше з усього — нашу доньку Скай. Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб завершується, але наша сім’я — ні. Ми завжди залишатимемося її батьками й будемо поруч одне з одним на кожному етапі її життя. Будь ласка, зрозумійте: тут немає нікого, кого можна було б звинувачувати. Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, і їхня історія, яка тепер набуває іншої форми», — пояснила тенісистка.

Допис Еліни Світоліної / © instagram.com/elisvitolina

Зазначимо, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс почали зустрічатися наприкінці 2018 року. У липні 2021 року пара одружилась та відгуляла розкішне весілля у Швейцарії. 15 жовтня 2022 року у них народилась спільна донька Скай.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Опанасюк розлучилась з чоловіком-військовим. Пара була в шлюбі 10 років.

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