Еліна Світоліна вперше показала обличчя дворічної доньки від французького тенісиста
Еліна Світоліна ретельно приховує донечку. Однак цього разу спортсменка зробила виняток.
Українська тенісиста Еліна Світоліна вперше показала обличчя дворічної донечки від чоловіка-француза Гаеля Монфіса.
Спортсменка вперше стала мамою ще в жовтні 2022 року. Однак вона не квапиться показувати дівчинку і ретельно приховувала її від сторонніх очей. Та цього разу знаменитість зробила виняток. Еліна Світоліна в Instagram опублікувала серію світлин, на яких була зображена й маленька Скай. На одному зі знімків тенісистка мило обіймалася з донечкою. На фото можна трошки розгледіти обличчя Скай, яке раніше спортсменка не показувала взагалі.
Також на одному з фото дівчинка була зображена за столом із татом — французьким тенісистом. Судячи з торта зі свічками, кадр був зроблений, коли Гаель Монфіс святкував день народження. Так, 1 вересня йому виповнилося 39 років.
Зазначимо, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися в липні 2021 року. 15 жовтня 2022-го у пари народилася донька Скай. Наразі вони всією родиною проживають у Франції, але Світоліна час від часу приїздить до України.
