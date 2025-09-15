Еліна Світоліна вперше показала обличчя дворічної доньки від французького тенісиста

Еліна Світоліна з донькою / © instagram.com/elisvitolina

Українська тенісиста Еліна Світоліна вперше показала обличчя дворічної донечки від чоловіка-француза Гаеля Монфіса.

Спортсменка вперше стала мамою ще в жовтні 2022 року. Однак вона не квапиться показувати дівчинку і ретельно приховувала її від сторонніх очей. Та цього разу знаменитість зробила виняток. Еліна Світоліна в Instagram опублікувала серію світлин, на яких була зображена й маленька Скай. На одному зі знімків тенісистка мило обіймалася з донечкою. На фото можна трошки розгледіти обличчя Скай, яке раніше спортсменка не показувала взагалі.

Еліна Світоліна з донькою / © instagram.com/elisvitolina

Також на одному з фото дівчинка була зображена за столом із татом — французьким тенісистом. Судячи з торта зі свічками, кадр був зроблений, коли Гаель Монфіс святкував день народження. Так, 1 вересня йому виповнилося 39 років.

Чоловік Еліни Світоліної з їхньою донькою / © instagram.com/elisvitolina

Зазначимо, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися в липні 2021 року. 15 жовтня 2022-го у пари народилася донька Скай. Наразі вони всією родиною проживають у Франції, але Світоліна час від часу приїздить до України.

