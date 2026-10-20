Еліна Світоліна вступилася за колишнього чоловіка-француза після розриву й пояснила своє рішення

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

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Українська тенісистка Еліна Світоліна після заяви про завершення шлюбу з французьким спортсменом Гаелем Монфісом виступила на захист колишнього чоловіка та розставила крапки над “і”.

Так, у фотоблогу Світоліна опублікувала нове звернення, адресоване зокрема іноземній аудиторії. Тенісистка пояснила, що раніше розповіла лише про одну з обставин, які змусили її переосмислити власне життя та майбутнє. Водночас вона підкреслила, що досі любить і поважає Монфіса та не хоче, аби на нього покладали провину за їхнє розставання.

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За словами спортсменки, понад чотири з половиною роки життя в умовах повномасштабної війни суттєво змінили її світогляд, цінності та відчуття власного щастя. Вона також наголосила, що деякі обставини залишаться приватними, адже не всі подробиці особистих стосунків варто виносити на загал.

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«Коли ти понад 4,5 року живеш в умовах війни, переживаєш безліч різних ситуацій, емоцій і складних моментів, твоє сприйняття життя природно змінюється. Змінюється твій світогляд, переосмислюються цінності та пріоритети, і ти починаєш краще розуміти, чого насправді хочеш від життя. У якийсь момент я просто усвідомила, що більше не хочу продовжувати жити так, щоб не почуватися по-справжньому щасливою. І повірте, ухвалити це рішення було зовсім непросто. Я дуже люблю й поважаю свого чоловіка. І завжди любитиму та цінуватиму його за те, якою він є людиною», — зазначила тенісистка.

Допис Еліни Світоліної / © instagram.com/elisvitolina

Окремо Світоліна звернула увагу на реакцію публіки на рішення Монфіса завершити професійну кар’єру. За її словами, після цього на адресу француза пролунали звинувачення, яких він не заслуговує. Спортсменка пояснила, що його рішення було пов’язане з їхньою сімейною ситуацією, і саме тому вони спільно оприлюднили заяву.

«Як дехто з вас уже помітив, кар'єра Гаеля раптово обірвалася після того, як він вирішив завершити її з огляду на нашу ситуацію. На жаль, на його адресу пролунало чимало звинувачень, яких він не заслуговував. Тому ми спільно опублікували заяву», — пояснила Еліна.

На завершення тенісистка попросила аудиторію поставитися до них із розумінням, адже нині обоє переживають складний період. Вона також дала зрозуміти, що не має наміру публічно розкривати всі деталі розставання, попри підвищену увагу до їхньої родини.

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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з донькою / © instagram.com/elisvitolina/

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з Гаелем Монфісом після п’яти років подружнього життя. Пара одружилася в Женеві 2021 року, а вже 2022-го у них народилася донька Скай. Попри зміни в особистих стосунках, спортсмени нестимуть спільну відповідальність за виховання дитини.

До слова, редакція сайту ТСН.ua нещодавно розповідала, що відомо про розлучення Еліни Світоліної: чому пішла від старшого на 8 років тенісиста і як вони тепер виховуватимуть доньку.

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