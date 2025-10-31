Еліна Світоліна замилувала рідкісними фото з батьками та бабусею на відпочинку

Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна під час візиту до рідної Одеси поділилася теплим сімейним моментом.

У своїх Instagram-сториз 31-річна спортсменка показала, як минув її день із найближчими — татом Михайлом, мамою Оленою та бабусею. Разом родина відвідала виставу в Одеському національному театрі опери та балету. Також зірка додала атмосферну світлину з природою свого рідного міста.

"Час із родиною", — англійською коротко підписала кадр Еліна.

На світлині вся сім’я мала стильний вигляд і, схоже, щиро насолоджувалася компанією одне одного. Варто зазначити, що спорстменка нечасто показує родину у своєму блозі, тому ці кадри стали дійсно винятковими.

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна нарешті показала, як виглядає її дворічна донька від Гаеля Монфіса. Зазвичай тенісистка ретельно оберігає дитину від публічності, проте цього разу зробила виняток і вперше показала обличчя маленької Скай — знімки одразу розчулили шанувальників.