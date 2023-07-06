Елізабет з "Фабрики зірок-1" під час повномасштабної війни втекла з Одеси до Росії

Артистка аргументувала своє рішення тим, що в Україні не була потрібна.

Учасниця проєкту "Фабрика зірок-1" Елізабет Анум-Дорхусо, яка була відома просто як Елізабет під час повномасштабної війни виїхала з Одеси до росії.

Про це у програмі "Слава ПРО" розповів ведучий Слава Дьомін. За його словами протягом тривалого часу артистка мешкала в Одесі, та нещодавно прийняла рішення переїхати до країни-терористки росії.

Колись Елізабет вже працювала у рф, де співала на бек-вокалі у співачки Б'янки. Потім повернулася назад до Одеси та, врешті, знов повернулася до країни-терористки. Своє рішення зрадниця пояснила тим, що "в Україні нікому не потрібна":

"Елізабет аргументує своє повернення тим, що в Україні вона нікому не потрібна, а там – потрібна. А ще вона написала, що її мама не хотіла, щоб донька поверталася в Одесу", - розповів Дьомін.

Елізабет, Фабрика зірок 1 / Фото: instagram.com/bigbeta1

Нагадаємо, тим часом співачка-зрадниця Maruv дала про себе знати. Артистка змінила сценічний псевдонім на Sharlotta Ututu та відкрила свою сторінку в Instagram для українців. Що б це значило, не зрозуміло, втім тепер українці висловили мовчунці все, що про неї думають. Як відомо, тепер вже ексMaruv мовчить про війну в рідній країні і робить вигляд, що нічого не відбувається. Під час повномасштабного вторгнення вона з чоловіком виїхала за кордон.

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