Еллерт після розриву з Мішиною заговорив про депресію: "Все одночасно звалилось на голову"

Шоумен навіть планував на певний час поїхати з України.
Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт восени минулого року остаточно припинив стосунки з українською акторкою, Ксенією Мішиною.
Після розриву шоумен на певний час пропав із соціальних мереж. Втім, Олександр розповів, що наразі він переживає складний період у житті.
"Куди я зник? Все одночасно звалилось на голову… Особисті проблеми, попав на гроші", - поділився шоумен.
На Telegram-каналі INSTAМАНІЯ Еллерет заговорив про депресію. Шоумен навіть планував полетіти до Америки, аби змінити атмосферу. Втім, рейс скасували, а Олександр, своєю чергою, втратив чимало грошей.
"Було достатньо причин, аби полетіти до Америки на невизначений термін: змінити атмосферу, покайфувати. Але я залишився у Києві. Все гаразд, живемо далі, кайфуємо тут!" - поділився Еллерт.
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