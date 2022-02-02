Еллерт після розриву з Мішиною заговорив про депресію: "Все одночасно звалилось на голову"

Еллерт після розриву з Мішиною заговорив про депресію: "Все одночасно звалилось на голову"

Шоумен навіть планував на певний час поїхати з України.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт восени минулого року остаточно припинив стосунки з українською акторкою, Ксенією Мішиною.

Після розриву шоумен на певний час пропав із соціальних мереж. Втім, Олександр розповів, що наразі він переживає складний період у житті.

"Куди я зник? Все одночасно звалилось на голову… Особисті проблеми, попав на гроші", - поділився шоумен.

Олександр Еллерт заговорив про депресію / instagram.com/ellert_a

На Telegram-каналі INSTAМАНІЯ Еллерет заговорив про депресію. Шоумен навіть планував полетіти до Америки, аби змінити атмосферу. Втім, рейс скасували, а Олександр, своєю чергою, втратив чимало грошей.

"Було достатньо причин, аби полетіти до Америки на невизначений термін: змінити атмосферу, покайфувати. Але я залишився у Києві. Все гаразд, живемо далі, кайфуємо тут!" - поділився Еллерт.

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