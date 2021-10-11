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Еллерт показав кумедне відео з Мішиною: "Сідниці болять, ходити важко"

Еллерт показав кумедне відео з Мішиною: "Сідниці болять, ходити важко"

Олександр Еллерт та Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Шоумен показав, як проводить час з артисткою.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт показав кумедне відео зі своєю екскоханою, акторкою Ксенією Мішиною.

Так, шоумен в сторіз на своїй сторінці в Instagram продемонстрував, як проводить час з артисткою. Олександр зняв сідниці Ксенії та повідомив, що їй важко ходити через те, що вона була на тренуваннях.

Сідниці Ксенії Мішиної / © instagram.com/ellert_a
Сідниці Ксенії Мішиної / instagram.com/ellert_a

"Дивіться, вона була на сквошу та ледь ходить. Їй важко ходити. Все в неї болить", - розповів кумедним голосом Еллерт.

Олександр Еллерт та Ксенія Мішина / © instagram.com/ellert_a
Олександр Еллерт та Ксенія Мішина / instagram.com/ellert_a

До слова, все більше схоже на те, що парочка знову разом. Хоча вони й не підтверджують цього, але й не заперечують.

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