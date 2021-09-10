Еллерт про стосунки з Мішиною: "Я скуповую всі квіти в магазинах"

Також шоумен назвав її своєю слабкістю.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, якого нещодавно побачили разом з Ксенією Мішиною на весіллі у друзів, прокоментував свої стосунки з екскоханою.

Так, в інтерв'ю "Люкс ФМ" шоумен зізнався, що підписаний на Ксенію в соцмережах та лайкає їй фотографії. Окрім цього, Олександр постійно купує своїй екскоханій квіти.

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"Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось у таких ми стосунках", - розповів Еллерт.

До слова, не так давно Ксенії подарували чималий букет розкішних червоних троянд. Фани думають, що це зробив шоумен. А от сам Олександр вирішив продовжити інтригу та не став відповідати не це питання. Хоча й зізнався, що Мішина - його слабкість.

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Загалом, Еллерт і не підтверджує їхні стосунки з Ксенією, але й не спростовує.

Зауважимо, що в Мережі з'являється все більше чуток про те, що екси знову разом. Спочатку Олександр романтично привітав Мішину з річницею їхніх стосунків. Потім їх заскочили разом перед вильотом у відпустку. Пізніше парочку побачили на весіллі у друзів.

Нагадаємо, що в середині липня пара повідомила про розрив стосунків. Мішина розмістила пост, в якому заявила, що розриває стосунки з Олександром. Причину Ксенія уточнювати не стала. Проте, знаменитість зазначила, що вона стала ініціаторкою такого рішення та додала, що воно остаточне.

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