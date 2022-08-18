Еллерт розсекретив причину поїздки до США та відповів, чи був у теробороні

Так, днями він повідомив, що виїхав до Каліфорнії, та нарвався на хейт користувачів.

Юзери обурилися, як він зміг виїхати з України під час війни. У відповідь на це Сашко залишив іронічний допис, втім, мети поїздки не розсекретив, що знову розгнівало його фоловерів.

Тепер же Еллерт поділився, що приїхав до Америки, аби взяти участь у концерті з нагоди Дня Незалежності України. Він відбудеться 24 серпня у Лос-Анджелесі.

Фото: instagram.com/ellert_a

Відомо, що на заході співатимуть Міка Ньютон, Віталій Козловський, Позитив та HANUMIKE. Ведучі концерту – Аліна Шаманська, Анатолій Анатоліч та Олександр Еллерт.

Усі кошти, пожертвувані від заходу, будуть використані для закупівлі медичного обладнання для українських лікарень.

Також Еллерт поділився, що від 2020 року він більше не працює у Студії "Квартал 95".

Фото: instagram.com/ellert_a

Крім того, користувачі поцікавилися у ведучого, чи долучався він до територіальної оборони. Як зазначив Еллерт, він захищав країну у лавах ТрО у лютому, березні та квітні.

Фото: instagram.com/ellert_a

Нагадаємо, Санта Дімопулос розповіла, у якій країні навчатиметься її син від Андрія Джеджули. Також співачка поділилася про труднощі з житлом у цій країні.

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