Еллерт втілив мрію Ксенії Мішиної і розчулив романтичним вчинком

Шоумен розставив крапки над "і" у стосунках з акторкою.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, певно, втомився від постійних запитань про те, чи разом вони з акторкою Ксенією Мішиною.

Тож шоумен не словом, а ділом показав що ж насправді між ними з Ксенією вирує. Так, Олександр вирішив втілити у життя одну з мрій артистки.

"Ще в "Холостячці" Ксю сказала: "Я так хочу, щоб свічками було написано "Кохаю тебе!" і щоб з якогось балкона це все було видно. Як ви зрозуміли, у проєкті я цього не зробив", - пояснив Еллерт.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / stb.ua

Вигадливий Олександр вирішив це зробити, однак дещо видозмінив мрію. Він винайняв літак, на якому полетів з Мішиною над вечірнім Києвом. При чому Мішина гадала, що вони беруть участь у рекламі:

"Ні для кого не секрет, що я боюся висоти, тому знімання нічного Києва з висоти пташиного польоту для мене була допекстрим умова. Для Ксю це була історія, що ми просто політаємо, типу реклама вертолітного майданчика. А насправді внизу дівчата з декор-студії просто як мурашник під крики "скоріше" розставляли ці колби, тому що у них було всього хвилин 15", - розповів Еллерт.

Еллерт із колб зі свічками склав "Люблю тебе Ксю" / instagram.com/ellert_a

А на самому вертольотному майданчику колби не можна було поставити, бо від лопатей вертольота вони б попадали і порозбивалися.

У самих сторіз Еллерт Мішину не показав, та й сама Ксенія у себе в Instagram про це не розповіла. Однак у відео з написом чутно, як щаслива акторка кричить "клас". Певно, їй сподобалося.

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