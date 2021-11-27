Еллерт зізнався, чи разом вони з Мішиною: "Дайте нам спокою"

Еллерт зізнався, чи разом вони з Мішиною: "Дайте нам спокою"

За їхніми стосунками стежить вся країна.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, який переміг минулого року у проєкті "Холостячка", зізнався, чи все ж таки вони разом із акторкою Ксенією Мішиною.

Так, шоумен відповів на запитання допитливих підписників у сторіз свого Instagram. Втім, Еллерт засмутив юзерів, зазначивши, що колишні не помирилися.

"Ми не разом. Дайте нам спокою!" – написав він.

Олександр Еллерт / instagram.com/ellert_a

Зауважимо, в середині липня Ксенія повідомила про розрив стосунків з Олександром. Мішина опублікувала допис, в якому заявила, що йде від обранця. Причину акторка уточнювати не стала. Проте, знаменитість зазначила, що вона стала ініціаторкою такого рішення та додала, що воно остаточне.

Втім, згодом все більше було схоже на те, що парочка знову разом. Так, спочатку Олександр романтично привітав Мішину з річницею їхніх стосунків. Потім їх заскочили разом перед вильотом у відпустку, а пізніше парочку побачили на весіллі у друзів.

instagram.com/mireshkin_daniil

Місяць тому Еллерт показав, як втілив мрію Мішиної. Сценарист підготував акторці подарунок і зі свічок на землі зробив напис "Кохаю тебе Ксю". Презент Еллерт продемонстрував акторці з висоти пташиного польоту – піднявшись з нею на гвинтокрилі над Києвом.

instagram.com/ellert_a

Тоді ж Олександр підтвердив примирення з артисткою і додав, що вони разом вирішили, що спільних сторіз у них буде дуже мало.

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