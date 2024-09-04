Елтон Джон частково втратив зір і здивував причиною, чому це сталося

Британський виконавець Елтон Джон повідомив, що частково втратив зір.

Проблеми зі здоров'ям у музиканта виникли влітку. Як у своєму Instagram поділився артист, він переніс тяжку інфекцію очей, яка, на жаль, не минула без наслідків. Елтон Джон говорить, що в одного його ока тепер обмежений зір.

"Протягом літа я мав справу з тяжкою інфекцією очей, яка, на жаль, залишила мене з обмеженим зором на одне око. Я одужую, але це надзвичайно повільний процес, і потрібен деякий час, перш ніж зір повернеться до ураженого ока", - поділився артист.

Допис Елтона Джона / Фото: instagram.com/eltonjohn

Наразі Елтон Джон лікується і робить все можливе, аби його зір повернувся. Та, як говорить музикант, цей процес може зайняти чимало часу. Елтон Джон також додав, що вже почувається добре та неабияк вдячний лікарям та рідним, які підтримували його та допомагали.

"Я дуже вдячний чудовій команді лікарів і медсестер та моїй родині, які так дбали про мене протягом останніх кількох тижнів. Я тихо провів літо, відновлюючись вдома, і я бачу позитивний прогрес у моєму лікуванні та одужанні", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Анастасія Цимбалару зізналась, що їй необхідна операція. Знаменитість перенесе хірургічне втручання на носі, аби покращити дихання та повернути слух, який вона втратила влітку.

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