Елтон Джон розплакався, отримуючи неочікувану нагороду від президента США: "Я приголомшений!"

Британський виконавець Елтон Джон був нагороджений за особистий вклад у боротьбу зі СНІДом.

Сер Елтон Джон вже багато років допомагає людям із СНІДом та ВІЛ влаштувати своє життя та справитися із хворобою, артист навіть створив для цього спеціальний благодійний фонд.

За вагомий внесок у боротьбу із захворюванням президент Сполучених Штатів Джо Байден нагородив британського співака Національною гуманітарною медаллю США. Нагородження відбулося під час концерту співака у Білому домі та стало повною несподіванкою для нього.

Під час вручення медалі Елтон не зміг втримати емоцій та розплакався на очах у глядачів.

"Я не вмію добре сприймати компліменти. Але чудово бути тут, серед стількох людей, які допомогли моєму фонду боротьби зі СНІДом і моїм героям, тим, хто день у день працює на "передовій", - сказав зі сцени співак.

"Я приголомшений! З того часу, як я заснував Фонд за своїм кухонним столом в Атланті 30 років тому, я взяв на себе зобов’язання нікого не залишати позаду і продовжуватиму цю місію" - пізніше додав Джон у своїх соцмережах.

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