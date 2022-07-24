Елтон Джон зробив серйозну заяву щодо своєї творчості: "Це все, більше не хочу"

Легендарний британський співак Елтон Джон оголосив про завершення концертної діяльності.
75-річний артист, який зупинив свій концерт, коли побачив фанатку з українським прапором, зізнався, що дійшов до фінальної межі у своїй творчості.
Зірка більше не гастролюватиме, втім, продовжуватиме займатися музикою.
Про це він розповів в інтерв'ю Music Week.
Зараз виконавець продовжує своє прощальне турне Farewell Yellow Brick Road Tour. Його знаменитість розпочав 2018 року, а останній концерт заплановано у липні 2023 року. Таке турне буде останнім у його житті.
"Тепер я можу сказати, що це все. Я не залишусь без музики. Але я втомився мотатися світом з концертами і більше не хочу цим займатися. Я гастролюю від 17 років", – зізнався Джон.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва переклала свій хіт "Разноцветная" українською мовою. Артистка поділилася фрагментом пісні.
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