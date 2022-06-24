Елтон Джон зупинив свій концерт, коли побачив фанатку з українським прапором – відео

Елтон Джон зупинив свій концерт, коли побачив фанатку з українським прапором – відео

Легендарний британський співак Елтон Джон відіграв концерт в Брістолі у рамках свого прощального туру.

Під час виступу серед багатотисячної публіки зірка помітив українку з державним прапором.

Знаменитість зупинив гру на роялі та повернувся до прихильниці. Елтон закликав присутніх також звернути на неї свою увагу та сфотографувати українську символіку. Присутні почали аплодувати.

Відповідне відео з’явилося в Мережі.

Des artistes s'engagent pour l'Ukraine.

Tournée d'adieu d'Elton John (30 mille spectateurs à Bristol en Angleterre) l'artiste de cette envergure s'est tourné, demande de filmé le drapeau Ukrainien. #Ukraine #Russie pic.twitter.com/Paf2WdBn3u — Ezints (@ezints) June 24, 2022

Зауважимо, Україну підтримує чимало світових знаменитостей. Зокрема, Елтон Джон долучався до флешмобу Stand Up for Ukraine, а також звертався до світової спільноти із закликом допомогти мешканцям Маріуполя.

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон звернувся до українців. Знаменитість захоплюється героїзмом українців, які відважно захищають країну від російських окупантів.

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