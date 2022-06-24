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Елтон Джон зупинив свій концерт, коли побачив фанатку з українським прапором – відео

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Елтон Джон зупинив свій концерт, коли побачив фанатку з українським прапором – відео

Фото: Associated Press

Легендарний британський співак Елтон Джон відіграв концерт в Брістолі у рамках свого прощального туру.

Під час виступу серед багатотисячної публіки зірка помітив українку з державним прапором.

Знаменитість зупинив гру на роялі та повернувся до прихильниці. Елтон закликав присутніх також звернути на неї свою увагу та сфотографувати українську символіку. Присутні почали аплодувати.

Відповідне відео з’явилося в Мережі.

Зауважимо, Україну підтримує чимало світових знаменитостей. Зокрема, Елтон Джон долучався до флешмобу Stand Up for Ukraine, а також звертався до світової спільноти із закликом допомогти мешканцям Маріуполя.

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон звернувся до українців. Знаменитість захоплюється героїзмом українців, які відважно захищають країну від російських окупантів.

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