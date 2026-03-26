Елтон Джон відсвяткував 79-річчя: його чоловік зворушив зізнанням у святковий день

Музикант поділився рідкісним зізнанням про родину та назвав себе найщасливішою людиною.

Елтон Джон з чоловіком / © East News

Легендарний британський співак Елтон Джон відсвяткував день народження.

Так, у середу, 25 березня, йому виповнилося 79 років. З цієї нагоди артист отримав чимало теплих слів від близьких і зіркових друзів, а також поділився особистими емоціями. Найзворушливіше привітання залишив чоловік музиканта — канадський режисер Девід Ферніш. У своєму Instagram він подякував коханому за любов і підтримку.

«З днем народження мого прекрасного чоловіка. Ти щодня вражаєш і надихаєш мене своєю мужністю та добротою. Дякую за всю любов, яку ти даруєш мені та нашим синам. Ми тебе обожнюємо», — написав Ферніш.

Допис Девіда Ферніша

У відповідь Елтон Джон не стримав емоцій і у коментарях зізнався, що почувається абсолютно щасливим: «Я найщасливіша людина у світі. Я люблю тебе, наших хлопців, наше життя. Дякую за все».

До привітань долучилися й інші знаменитості, зокрема дизайнерка Донателла Версаче, акторка Елізабет Герлі та інші, які також залишили теплі слова під дописом.

Відомо, що Елтон Джон і Девід Ферніш разом уже понад 30 років — вони познайомилися ще 1993-го, а офіційно одружилися 2014 року. Пара виховує двох синів — Закарі та Елайджу, яких народила сурогатна мати.

До слова, останніми роками артист рідше з’являється на сцені. 2023 року він завершив прощальний тур, аби більше часу присвячувати родині, а також зосередитися на здоров’ї.

