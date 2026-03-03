ТСН у соціальних мережах

Елтон Джон на рідкісному сімейному портреті показався з чоловіком та синами

Легенда світової музики зворушив сімейним фото, яке представили в Національній портретній галереї у Лондоні.

Елтон Джон

Елтон Джон / © Associated Press

Легендарний британський музикант Елтон Джон разом з чоловіком Девідом Фернішем та їхніми синами стали героями нового фотопортрета, який представили в Національній портретній галереї у Лондоні. Родинний знімок надзвичайно втішив та прикував увагу шанувальників артиста.

Для кадру подружжя позувало разом із 15-річним Закарі та 13-річним Елайджею у вітальні свого будинку в Старому Віндзорі. Атмосфера світлини — невимушена й домашня: поруч із родиною в кадрі з’явився й улюбленець-лабрадор, що додало портрету ще більше тепла.

Елтон Джон з родиною / © Associated Press

Елтон Джон з родиною / © Associated Press

Авторкою роботи стала відома американська фотографка Кетрін Опі, митецька манера якої — уважність до деталей і вміння передати характер через простір — цього разу допомогла створити камерний та щирий образ родини.

Самі Елтон і Девід зізналися, що давно захоплюються творчістю фотографки та раді, що саме вона зафіксувала їхню родинну історію:

«Ми — великі шанувальники її робіт і пишаємося тим, що її прекрасні та живі світлини є в нашій колекції», — зазначила пара.

Фото можна переглянути за посиланням.

Елтон Джон з чоловіком / © Associated Press

Елтон Джон з чоловіком / © Associated Press

Зрештою, новий портрет став не просто мистецькою подією, а ніжним свідченням сімейної єдності. І саме така невимушена та щира атмосфера ще раз нагадала, що навіть за образом світової легенди стоїть передусім люблячий чоловік і батько.

