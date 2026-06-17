Емілі Ратаковскі похизувалася фігурою у бікіні та прозорій сукні на відпочинку з 5-річним сином

Емілі Ратаковскі / © instagram.com/emrata

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Одна з найвідоміших супермоделей світу Емілі Ратаковскі показала літній відпочинок в Іспанії та Греції, де разом із сином насолоджується морем, сонцем та мальовничими краєвидами.

35-річна знаменитість поділилася серією нових кадрів у своєму Instagram. На світлинах вона постала не лише в компанії 5-річного сина Слая, а й продемонструвала кілька ефектних образів. Для фотосесії просто неба Ратаковскі обрала сміливу майку з глибоким декольте. Також вона позувала у яскравому бікіні з квітковим принтом. Не обійшлося й без трендового літнього акценту — напівпрозорої в’язаної сукні насиченого червоного кольору. Світлини були зроблені на тлі морських пейзажів і вузьких вуличок курортних містечок.

«Повернулася на свій улюблений іспанський острів і також спробувала нові у Греції», — підписала публікацію зірка.

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Емілі Ратаковскі / © instagram.com/emrata

Емілі Ратаковскі / © instagram.com/emrata

Особливу увагу прихильників привернули не лише стильні луки моделі, а й теплі моменти з її сином. Емілі показала, як проводить час із хлопчиком під час подорожі, поєднуючи сімейний відпочинок з яскравими фотосесіями.

Емілі Ратаковскі з сином / © instagram.com/emrata

Cин Емілі Ратаковскі / © instagram.com/emrata

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