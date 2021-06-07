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Емілі Ратаковскі в бікіні захейтили через фото з крихітним сином: "Це не мішок з кормом"

Емілі Ратаковскі в бікіні захейтили через фото з крихітним сином: "Це не мішок з кормом"

Емілі Ратаковскі в бікіні захейтили через фото з крихітним сином: "Це не мішок з кормом"

instagram.com/emrata

Через купу гнівних повідомлень модель закрила коментарі.

Відома американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка у квітні шокувала фігурою за місяць після пологів, піддалася критиці через фото з сином.

Так, на сторінці в Instagram 30-річна знаменитість запостила серію світлин, на яких позувала у крихітному бікіні з малюком на руках.

© instagram.com/emrata
instagram.com/emrata

"Переддень дня народження з партнером за відпусткою мрії", - написала зірка.

Втім, багатьох юзерів обурило те, як  Емілі тримає дитину.

© instagram.com/emrata
instagram.com/emrata

Через це акторка закрила можливість коментувати цей знімок. Попри це, фоловери почали писати гнівні повідомлення під наступним дописом.

  • Дізнайся, як правильно тримати дитину
  • Дитина - не аксесуар, навчися його правильно тримати
  • Відкрий коментарі до попереднього допису
  • З твоєю дитиною все гаразд?
  • Навчися тримати дитину на руках, це не мішок з кормом для кішок

Втім, на ці коментарі Ратаковскі не відповіла.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі показала, як годує дитину пишними грудьми. Зірка поділилася інтимним фото.