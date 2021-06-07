Емілі Ратаковскі в бікіні захейтили через фото з крихітним сином: "Це не мішок з кормом"

Через купу гнівних повідомлень модель закрила коментарі.

Відома американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка у квітні шокувала фігурою за місяць після пологів, піддалася критиці через фото з сином.

Так, на сторінці в Instagram 30-річна знаменитість запостила серію світлин, на яких позувала у крихітному бікіні з малюком на руках.

instagram.com/emrata

"Переддень дня народження з партнером за відпусткою мрії", - написала зірка.

Втім, багатьох юзерів обурило те, як Емілі тримає дитину.

instagram.com/emrata

Через це акторка закрила можливість коментувати цей знімок. Попри це, фоловери почали писати гнівні повідомлення під наступним дописом.

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Втім, на ці коментарі Ратаковскі не відповіла.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі показала, як годує дитину пишними грудьми. Зірка поділилася інтимним фото.

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