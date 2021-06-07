Емілі Ратаковскі в бікіні захейтили через фото з крихітним сином: "Це не мішок з кормом"

Через купу гнівних повідомлень модель закрила коментарі.
Відома американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка у квітні шокувала фігурою за місяць після пологів, піддалася критиці через фото з сином.
Так, на сторінці в Instagram 30-річна знаменитість запостила серію світлин, на яких позувала у крихітному бікіні з малюком на руках.
"Переддень дня народження з партнером за відпусткою мрії", - написала зірка.
Втім, багатьох юзерів обурило те, як Емілі тримає дитину.
Через це акторка закрила можливість коментувати цей знімок. Попри це, фоловери почали писати гнівні повідомлення під наступним дописом.
- Дізнайся, як правильно тримати дитину
- Дитина - не аксесуар, навчися його правильно тримати
- Відкрий коментарі до попереднього допису
- З твоєю дитиною все гаразд?
- Навчися тримати дитину на руках, це не мішок з кормом для кішок
Втім, на ці коментарі Ратаковскі не відповіла.
Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі показала, як годує дитину пишними грудьми. Зірка поділилася інтимним фото.