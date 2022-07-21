Емілія Кларк пережила дві операції на головному мозку: "Це був найпекучіший біль"

Так, 2011 року під час знімань у серіалі "Гра престолів" у Кларк лопнула аневризм у мозку, що викликало інсульт.

Знаменитості тоді зробили операцію, і вона швидко повернулася до роботи над стрічкою. Утім, за два роки ситуація повторилася. Так, 2013 року акторку було терміново прооперовано, а сканування мозку показало, що аневризму збільшилася вдвічі.

Як пригадує Клар, вона тоді відчувала сильний біль. За словами зірки, вона ніколи в житті так не страждала. Утім, Емілії вдалося одужати.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

"Це був найпекучіший біль. Частина мого мозку більше не працює. Дивовижно, що я можу говорити, іноді членороздільно, і жити своїм життям абсолютно нормально без будь-яких наслідків. Я належу до дуже, дуже, дуже невеликої меншини людей, які змогли це пережити", - поділилася акторка, пише Variety.

Після пережитого, Кларк вирішила допомагати людям, які теж страждають від подібних хвороб. Задля цього акторка відкрила благодійний фонд.

Нагадаємо, 2019 року Емілія Кларк уперше розповіла, що пережила інсульт. За словами знаменитості, це був найскладніший період її життя.

Читайте також: