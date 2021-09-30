Емінем відкрив закусочну та особисто видає клієнтам замовлення

Шанувальники не лише скуштували страви, а й зробили з кумиром селфі.

Відомий американський репер Емінем відтепер не лише актор та продюсер, а ще й ресторатор.

48-річний зірка відкрив у рідному місті Детройт італійську закусочну Mom's Spaghetti. Про це пише New York Post.

Закусочна Емінема Mom's Spaghetti / Getty Images

Назва закладу походить від його хіта Lose Yourself: "У нього спітнілі долоні, слабкі коліна, важкі руки. На його светрі вже блювота, мамині спагетті", – читає у треку виконавець.

Цікаво, що у ресторані, обмежена кількість сидячих місць і є віконечко для видачі замовлень, артист особисто дає їжу клієнтам, що неабияк потішило фанатів. Шанувальники прийшли скуштувати страви та зробили з кумиром селфі.

Емінем / Getty Images

Нагадаємо, американського співака R. Kelly визнали винним у торгівлі людьми. За даними слідства, Келлі займався торгівлею жінками і дітьми з метою їх сексуальної експлуатації.

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