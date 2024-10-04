Емінем вперше стане дідусем і довів до сліз відео, як дізнався про вагітність доньки

Гейлі розсекретила, коли на світ з'явиться її первісток.

Американський репер Емінем оголосив радісну новину, що вперше стане дідусем.

Єдина біологічна донька виконавця Гейлі Джейд Скотт вагітна первістком. Дівчина зворушливо повідомила батькові про майбутнє поповнення в родині. Гейлі вручила Емінему синю футболку, на якій красувався напис англійською "дідусь". Згодом донька репера дала йому знімок УЗД, на якому видно малюка. Емінем був неабияк шокований та не зміг стримати сліз.

Єдина донька репера Емінема вагітна первістком

Загалом, Гейлі у своєму Instagram поділилася, що малюк з'явиться на світ вже 2025 року. Батьком дитини став Еван МакКлінток. Пара зіграла весілля лише у травні цього року. Закохані перебувають у стосунках від 2016 року.

Емінем стане дідусем / Фото: instagram.com/hailiejade

Нагадаємо, незабаром українська акторка Анна Кошмал стане мамою вдруге. Наприкінці вересня артистка повідомила, що чекає на народження дитини. Знаменитість вже показувала помітно округлий животик і ділилася, чи знає про стать майбутнього маляти.

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