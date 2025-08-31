Емма Стоун повністю поголила волосся і показалася голомозою

Емма Стоун / © Associated Press

Американська акторка Емма Стоун приголомшила кардинально новим іміджем.

Артистка зважилася на неочікуваний експеримент. Зірка повністю поголила волосся. Акторка вже тривалий час була брюнеткою. Волосся у Емми Стоун було до плечей. Однак нині у знаменитості нова зачіска.

Зокрема, на такий експеримент Емма Стоун зважилася заради ролі у фільмі "Богунія". Світова прем'єра картини відбулася 28 серпня на кінофестивалі у Венеції. У стрічці розповідається про те, як прихильники теорії змови викрадають очільницю великої компанії, адже вірять, що вона прибулиця, яка намагається знищити Землю. Емма Стоун зіграла в фільмі героїню, на ім'я Мішель. За сюжетом акторка мала позбутися свого волосся, що вона й зробила.

Однак залишатися з такою зачіскою знаменитість, вочевидь, не планує. На Венецьйському кінофестивалі зірка Голлівуду з'явилася вже з помітно відрослим волоссям.

