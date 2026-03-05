Зірку "Гаррі Поттера" Емму Вотсон підловили з новим бойфрендом-мільярдером

Емма Вотсон / © Associated Press

Зірку «Гаррі Поттера» Емму Вотсон помітили в компанії нового залицяльника. Британська акторка, яка прославилася роллю Герміони Ґрейнджер, не приховувала ніжності до супутника в людному місці — папараці застали пару в одному з аеропортів, де вони чекали на рейс.

Світлини пари опублікувало видання People. Очевидці розповідають, що знаменитість поводилася дуже розслаблено: вона обіймала свого супутника, пара цілувалася і спілкувалася так, ніби не помічала сторонніх. Згодом їх також побачили під час вечері в ресторані — акторка та її обранець весь час усміхалися одне одному.

Новим коханим Емми називають мексиканського підприємця Гонсало Хевіа Байллереса. Хоча він не належить до світу шоубізнесу, у бізнес-колах його добре знають. Байллерес є засновником і керівником інвестиційної компанії HBeyond, яка займається проєктами у сфері штучного інтелекту, логістичних інновацій та стратегічних інвестицій.

Крім того, бізнесмен походить із впливової родини Байллерес — однієї з найбагатших у Мексиці. Сам підприємець веде доволі закритий спосіб життя і рідко з’являється в медіа. Раніше його ім’я інколи згадували в пресі через чутки про можливий роман зі співачкою Беліндою, однак тоді ці припущення так і не отримали підтвердження.

Цікаво, що Вотсон і Байллереса вже помічали разом раніше. За інформацією мексиканських медіа, наприкінці минулого року вони проводили час на гірськолижному курорті Куршевель. Згодом їх також бачили на відпочинку на узбережжі півострова Пунта-Міта.

