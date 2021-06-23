"Еммі-2021": організатори премії відмовились від гендерного розмежування у номінаціях

Приемія замість актора/акторки вручатиметься виконавцю.

Організатори престижної премії "Еммі", яку називають телевізійним "Оскаром", оголосили про зміни у номінаціях.

Так, як йдеться на сайті Американської телевізійної академії, віднині у сертифікаті, який вручається разом зі статуеткою, замість "акторка" або "актор" буде зазначено гендерно-нейтральне слово "виконавець". Тобто номінантів не ділитимуть за ознакою статі, якщо вони вважають себе небінарними людьми.

Associated Press

Нове правило вступить в силу на врученні вже цьогорічної премії, номінантів на яку буде оголошено 13 липня, а церемонія відбудеться 21 вересня.

Варто зазначити, що мирнулоріч Берлінський кінофестиваль вже оголосив про відмову від гендерного розмежування акторських нагород.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу минулорічна церемонія вручення премії "Еммі" відбулася в новому форматі. Так, номінанти чекали на результати зі своїх домівок, а на сцені був лише ведучий Джиммі Кіммел та зірки, які оголошували переможців.

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