Емоційна реакція Джамали і штраф у 75 тисяч грн: що відомо про суд над Ніно Катамадзе

Відома артистка Джамала прокоментувала ситуацію, яка наразі відбувається з Ніно Катамадзе. Декілька годин тому її затримали в рідній Грузії за порушення правил щодо проведення маніфестацій.

Редакція ТСН.uа звернулася за коментарем до команди Джамали. "Як і всі українці, ми шоковані цією новиною. Джамала підтримує Ніно всім серцем, як і вона нашу країну", - сказали нам у коментарі.

Ніно Катамадзе

"Вона - одна з перших, хто був тут з концертами, щоб підтримати простих цивільних людей та військових, коли почалася війна", - додала у коментарі ТСН.ua сама Джамала.

Артистка також підтримала Ніно Катамадзе у своїх соцмережах і опублікувала слова підтримки, розмістивши портрет Ніно авторства відомого ілюстратора Нікіти Тітова.

Скриншот сторіз Джамали / Фото: Інстаграм Джамали

Також у Мережі почали з'являтися слова підтримки грузинській співачці. А одна з прихильниць розмістила фото з Ніно на Facebook-сторінці вже після суду, де опублікувала інформацію, що співачку разом з іншими мітингувальниками начебто оштрафували на 5000 ларі (це приблизно 75 тисяч гривень).

Ніно Катамадзе з прихильницею

Нагадаємо, буквально пару годин тому Ніно Катамадзе постала перед судом за те, що порушила правила участі в маніфестаціях.

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