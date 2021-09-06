Енергійний кан-кан Логая та зухвалий пасодобль Харлан: як минув перший ефір "Танців з зірками"

Енергійний кан-кан Логая та зухвалий пасодобль Харлан: як минув перший ефір "Танців з зірками"

За підсумками першого прямого ефіру, лідером стала пара Дмитра Кадная і Аліни Лі.

На каналі "1+1" відбувся перший прямий ефір оновленого п'ятого сезону проєкту "Танці з зірками", який відбувається під гаслом "Танцюй серцем".

Сьогоднішній ефір був сповнений ефектними та яскравими танцями. Так, шоу розпочалося з видовищного номеру на паркеті усіх учасників та суддів. Цього року оцінюватимуть виступи Катерина Кухар, Влад Яма та Макс Чмерковський.

Прямий ефір шоу вели Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, а на зірковому балконі у першому ефірі зустрічав учасників після виступів популярний артист Макс Барських.

Відкрили перший ефір шоу співачка Lida Lee та Олексій Базела, які виконали запальний джаз. І глядачі, і судді були приголомшені виступом та оцінили його у 20 балів.

Здивував своїм романтичним виступом учасник гурту "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта, який зі своєю партнеркою Катериною Тришиною виконав фокстрот. Судді дещо розкритикували танцювальні здібності співака, але й похвалили його за старання. Судді поставили парі 17 балів.

Неабияк глядачі чекали на виступ солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької. Виконавиця разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим виконала пристрасне танго. Втім, судді не надто високо оцінили її виступ. Вони поставили їй всього 16 балів.

Наступними підкорювали суддів та глядачів Дмитро Каднай і Аліна Лі. Пристрасна пара запалила паркет ча-ча-ча та отримала 21 бал.

Також на паркеті станцювали Олімпійський призер у Токіо-2020 Станіслав Горуна та його партнерка Даніелла Преап. Пара продемонструвала контемп під живе виконання пісні "Зорі" гурту KALUSH.

Зірка "Жіночого Кварталу", акторка Анастасія Оруджова, попри серйозну травму, все ж вийшла на паркет. Під час репетиції гумористка порвала зв'язку, але все ж разом зі своїм партнером Денисом Самсоном виконала джайв. Танець оцінили в 13 балів.

Наступною підкорювала суддів пара Євгенії Власової та Макса Леонова. Вони захопили чуттєвим квікстепом, який розпочали з польоту на повітряній кулі.

Емоційним вальсом зачарували і Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Пара під час свого танцю під пісню 5'nizza – "Нева" показала драматичну історію стосунків. Танець сподобався як глядачам, так і суддям, які поставили учасникам 18 балів.

Не лишили байдужими своїм запальним танцем пара Іван Люленов та Яна Цибульська. Вони показали ефектну самбу під живе виконання Wellboy – "Гуси".

А от найменше балів отримав актор та триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев. Судді неабияк розкритикували його виступ із Марією Колосовою, мовляв, було надто відверто та вульгарно. Судді поставили парі всього 7 балів.

Вдалося ошелешити глядачів парі фехтувальниці Ользі Харлан та Дмитру Дікусару, які виконали пасодобль під пісню MARUV - Siren Song.

У першому ефірі нарвався на критику суддів не лише стриптизер Олексій Суровцев, а й співак MELOVIN. Епатажний артист шокував, подарувавши Катерині Кухар справжнє серце. Суддя не оцінила презент співака.

У перерві між виступами пар гаряче шоу влаштував Макс Барських. Артист виконав свій новий хіт Just Fly.

Варто зазначити, що своїм виступом на паркеті запам'яталася і співачка Джамала. Артистка разом зі своїм партнером Антоном Нестеренком виконала драматичний віденський вальс. У своєму танці зірка відтворила історію Мати Гарі, яка загинула через кохання.

А от закривав перший ефір оновлених "Танців з зірками" актор Артур Логай, який разом із своєю партнеркою Анною Кареліною виконав енергійний кан-кан.

Зауважимо, що згідно з правилами проєкту, сьогодні жодна з пар не покинула шоу. Проте судді ставили оцінки. За підсумками першого прямого ефіру до трійки лідерів увійшли такі пари:

Дмитро Каднай та Аліна Лі – 21 бал

Lida Lee та Олексій Базела – 20 балів

Іван Люленов та Яна Цибульська і Джамала та Антон Нестеренко – по 19 балів.

Останньою у турнірній таблиці з 7 балами опинилася пара Олексія Суровцева та Марії Колосової.

instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, що наступний прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 12 вересня, о 21:00 на каналі "1+1".

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