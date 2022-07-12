"Енергодар – це Україна!": Фагот розповів про створення пісні про окуповане росіянами місто

До слова, від березня місто, де розташована найбільша в Європі АЕС, перебуває в окупації.

Жителі Енергодару героїчно чинили спротив російським військовим, та вони на танках захопили місто.

Як розповів Фагот у сюжеті ТСН, своєю піснею він показує людям, які живуть в окупованих населених пунктах, що Україна про них не забула.

"Це один із чергових таких кроків сказати людям на окупованих територіях, що ми пам'ятаємо вас, ми не забули. Україна точно своїх не кине ніколи!" – сказав Фагот.

Керівник "Енергоатому" Котін, своєю чергою, також наголосив, що цієї піснею Україна показала, що не забуває про атомників, які в стресових умовах окупації підтримують ядерну безпеку країни.

"Ми з ним, вся України з ним, вся Україна з окупованими мешканцями не тільки Енергодара. ЗСУ поруч, і ми скоро прийдемо!" – наголосив Котін.

«Енергодар - це Україна!» - «ТНМК» випустив пісню про незламне українське місто

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