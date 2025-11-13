- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 2 хв
Еністон після заяви про роман з гіпнотерапевтом зізналася, як насправді ставиться до його роботи
Акторка також зізналася, чи є в її кар’єрі щось, про що вона шкодує.
Зірка серіалу «Друзі», акторка Дженніфер Еністон прокоментувала свої стосунки з новим коханим — гіпнотерапевтом Джимом Кертісом — та його діяльність.
Акторка розповіла, що чоловік не лише став для неї опорою, а й допоміг віднайти внутрішній спокій після непростих періодів у житті. У відвертому інтерв’ю Elle Еністон зізналася, що саме Джим допоміг їй подолати давні емоційні травми та відкритися для нових відчуттів. Вона наголосила, що його робота — це не просто професія, а справжнє покликання, яке змінює життя людей.
«Гіпноз — це лише одна з багатьох речей, якими він займається. Він надзвичайна людина, дуже добра і водночас неймовірно земна. Джим прагне допомогти іншим зцілитися, подолати біль і знайти ясність. Це прекрасна справа, якій можна присвятити своє життя», — поділилася Дженніфер.
Зірка також зазначила, що поруч із новим обранцем почувається спокійною, натхненною й по-справжньому щасливою. За словами акторки, Кертіс став для неї не просто партнером, а людиною, яка допомагає розкрити найкращі риси самої себе.
Крім того, Еністон замислилася й над власним життєвим шляхом та кар’єрою. Вона зізналася, що не шкодує про жодне зі своїх рішень у минулому — ані особистих, ані професійних. І дає зрозуміти, що попередній досвід вона прожила повністю за власними правилами.
Нагадаємо, нещодавно донька голлівудського актора Антоніо Бандераса вперше вийшла заміж і показала фото свого казкового весілля в Іспанії.