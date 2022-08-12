Енн Геч не виживе після моторошної ДТП і стане донором органів – сім'я голлівудської акторки

Голлівудська акторка Енн Геч, яка впала в кому після двох автомобільних аварій, не виживе.

Про це заявила її сім'ї та друзі. За повідомленням близьких 53-річної зірки, у неї гостре аноксичне ураження головного мозку.

Таке ураження виникає, коли мозок позбавлений кисню.

"На жаль, через нещасний випадок Енн Геч отримала тяжку аноксичну травму головного мозку і залишається в комі у критичному стані. Очікується, що вона не виживе", – йдеться у заяві, переданій CNN.

Зараз лікарі підтримують життєдіяльність її органів, щоб встановити, чи можна їх використовувати з донорською метою.

"Вона вже давно вирішила пожертвувати свої органи, і її тримають на апараті життєзабезпечення, щоб визначити, чи вони життєздатні", – розповіли рідні Енн.

Енн Геч / Фото: Associated Press

Нагадаємо, тиждень тому Енн на своєму Mini Cooper врізалася у гараж житлового комплексу. Акторка покинула місце аварії та одразу ж на швидкості 145 км/год врізалася в житловий будинок. Її машина спалахнула. Зірка просиділа в палаючому автомобілі, поки її не витягнули рятувальники.

Раніше представник Геч повідомив, що акторка отримала "серйозне пошкодження легень, що потребує штучної вентиляції легень" та "опіки, які потребують хірургічного втручання".

Акторка прославилася в мильній опері "Інший світ". За роль у серіалі вона здобула премію "Еммі".

Нагадаємо, актор Віктор Стороженко отримав серйозне поранення на передовій. Окупанти накрили його позицію мінами.

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